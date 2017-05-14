«Новый Роналдиньо» обойдется «Ливерпулю» в 26 миллионов фунтов

Автор: Вадим Павлов 0

Луан

Хавбек «Гремио» и сборной Бразилии Луан Вийера может перейти в «Ливерпуль». Английский гранд заплатит за футболиста 26 миллионов фунтов.

Полузащитник «Гремио» Луан близок к переходу в «Ливерпуль». Как сообщают британские СМИ, «красные» готовы заплатить за хавбека 26 миллионов фунтов. Согласно имеющейся информации, агент игрока встречался с представителями «Ливерпуля» в Англии.

В Бразилии талант Луана высоко оценивается. Его сравнивают с Роналдиньо по манере игры.

В начале 2017 года Луан дебютировал за основную сборную Бразилии, выйдя на поле в матче против сборной Колумбии.

Фото: Global Look Press
Источник: The Mirror

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