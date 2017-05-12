Леонид Федун: «Каррера получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением»

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о контракте с Массимо Каррерой. Также он прокомментировал летнее усиление команды и работу селекционной службы.

«Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

Затрагивали ли тему будущей селекции в разговорах с Каррерой? Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

Пять-шесть новичков и сумма на их приобретение в 25-30 миллионов евро? Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

У Карреры остался год контракта. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением», — рассказал Леонид Федун.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс