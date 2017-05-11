Фернандо Торрес — Роналду: «Что случилось, клоун?»

В ходе ответного полуфинального матча Лиги чемпионов между «Атлетико» и «Реалом» произошел конфликт. Криштиану Роналду и Фернандо Торрес повздорили из-за недовольства испанского нападающего.

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду и форвард «Атлетико» Фернандо Торрес ввязались в словесную перепалку по ходу ответного матча полуфинала Лиги чемпионов.

Как сообщается, Торрес, недовольный поведением португальского футболиста, приблизился к нему, толкнул и сказал: «Что случилось, клоун?». Роналду в свою очередь ответил: «Иди домой, идиот». Впоследствии Торрес назвал Роналду сукиным сыном.

«Атлетико» уступил по итогу двух встреч, и теперь в финальном матче «Реал» встретится с туринским «Ювентусом». Матч состоится 3 июня в Кардиффе.