Юрген Клопп: «Уход Коутиньо? Он продлил контракт, в нем есть сумма отступных в 400 миллионов фунтов»

Филиппе Коутиньо останется в «Ливерпуле». Такое заявление сделал главный тренер клуба Юрген Клопп.

«Коутиньо продлил контракт? Вот и здорово. В контракте еще есть сумма отступных в 400 миллионов фунтов.

«Ливерпуль» не собирается расставаться с Коутиньо. Руководство дало понять, что мы никого не будем продавать, если того сами не захотим. При этом мы можем приобрести несколько новичков.

У нас стабильный состав с хорошим фундаментом. «Ливерпуль» нуждается в свежей крови, но никто не уйдет без нашего ведома, так что я полностью спокоен», — заявил Юрген Клопп.

Ранее сообщалось, что в услугах бразильца заинтересована «Барселона». Накануне фанаты «Ливерпуля» закидали камнями автомобиль игрока, который выразил желание перейти в каталонский клуб, согласно сообщениям британских СМИ, однако позже эти слухи были опровергнуты.

Контракт Коутиньо с мерсисайдцами действует до лета 2022 года.