Руководство «Атлетико» заинтересовано в приобретении Джейми Варди и Алексиса Санчеса

«Атлетико» изучает возможность усиления атаки ближайшим летом. Диего Симеоне намерен приобрести Джейми Варди и Алексиса Санчеса.

Как сообщают британские СМИ, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в приобретении форварда «Лестера» Джейми Варди и Алексиса Санчеса из «Арсенала». Также в списке интересов «матрасников» значатся Альваро Мората и Эдинсон Кавани.

По имеющейся информации, клуб готов начать переговоры по трансферам, когда станет известно, остается ли Симеоне «Атлетико». Также планы могут быть пересмотрены в случае продажи Антуана Гризманна.

В настоящее время «Атлетико» ожидает результатов апелляции в CAS относительно запрета ФИФА на регистрацию новых игроков, который был наложен на клуб за нарушение правил подписания футболистов. Решение ожидается в июне.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent