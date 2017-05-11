«Атлетико» изучает возможность усиления атаки ближайшим летом. Диего Симеоне намерен приобрести Джейми Варди и Алексиса Санчеса.
Как сообщают британские СМИ, главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне заинтересован в приобретении форварда «Лестера» Джейми Варди и Алексиса Санчеса из «Арсенала». Также в списке интересов «матрасников» значатся Альваро Мората и Эдинсон Кавани.
По имеющейся информации, клуб готов начать переговоры по трансферам, когда станет известно, остается ли Симеоне «Атлетико». Также планы могут быть пересмотрены в случае продажи Антуана Гризманна.
В настоящее время «Атлетико» ожидает результатов апелляции в CAS относительно запрета ФИФА на регистрацию новых игроков, который был наложен на клуб за нарушение правил подписания футболистов. Решение ожидается в июне.
Фото: Global Look Press
Источник: The Independent
One thought on “Руководство «Атлетико» заинтересовано в приобретении Джейми Варди и Алексиса Санчеса”
Варди? Англичанин в Испании? Спорно.