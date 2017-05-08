Массимо Каррера: «Я остаюсь в «Спартаке»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил болельщиков клуба с завоеванным чемпионским титулом. Также итальянский специалист заявил, что останется в клубе на следующий сезон.

«Очень эмоциональный момент. Признаюсь, даже заплакал. В первую очередь поздравляю болельщиков «Спартака». Также хочу поздравить и поблагодарить владельца клуба Леонида Федуна за оказанное доверие. Еще раз всех поздравляю!

Жалею ли, что после игры с «Томью» на эмоциях не пришел на пресс-конференцию и покинул стадион? На самом деле, я был недоволен тем, что был очень голодный, и я торопился на просмотр матча «Ювентус» — «Торино». Поэтому я и убежал (смеется). Я не запрещал игрокам сегодня собраться вместе и посмотреть матч «Зенит» – «Терек».

Остаюсь ли я в «Спартаке»? Да», — заявил Массимо Каррера.

«Зенит» в матче 27-го тура чемпионата России уступил «Тереку» со счетом 0:1, и за три тура до конца первенства отстает от красно-белых на 11 очков. Таким образом, питерцы лишились математической возможности опередить красно-белых в турнирной таблице. Днем ранее этой же возможности лишился занимающий второе место ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс