Антуан Гризманн готов перейти в «МЮ», если клуб квалифицируется в Лигу чемпионов на следующий сезон

Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн раздумывает над предложением «Манчестер Юнайтед». Француз не намерен переходить в «МЮ» без гарантированного выступления в Лиге чемпионов в следующем году.

По имеющейся информации, решение Гризманна о переезде в Англию зависит от результатов «МЮ» в нынешнем сезоне. Сообщается, что Гризманн имеет желание играть за «красных дьяволов», однако он хочет, чтобы английский клуб гарантировал участие в Лиге чемпионов. В настоящий момент в чемпионате Англии «МЮ» занимает пятое место, а также им предстоит сыграть полуфинале Лиги Европы.

Напомним, ранее интерес к Гризманну со стороны «МЮ» подтвердил агент французского нападающего.

Как сообщается, сумма трансфера Гризманна в «МЮ» составит примерно 120 млн евро.