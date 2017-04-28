Массимо Каррера: «Я пытаюсь исправить менталитет «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера в преддверии матча 26-го тура чемпионата России против ЦСКА подчеркнул, что его команда всегда играет на победу. Специалист отметил, что 7-очковый отрыв от армейцев позволяет красно-белым дышать спокойнее.

«Это будет сложный матч. Надеюсь, игра получится зрелищной и красивой. Нас устроит ничья? У «Спартака» есть отрыв по очкам в турнирной таблице, позволяющий нам дышать спокойно. Мы должны показать свой футбол, чтобы добиться успеха. «Спартак» не способен только оборонятся.

«Спартаку» иногда приходится непросто, поскольку многие команды играют против нас от обороны. Нам приходится рисковать в таких играх, ведь всегда есть вероятность попасть под контратаку. Но мы всегда играем на победу.

В России «Спартак» – как «Ювентус» в Италии. Самый титулованный клуб по количеству побед в чемпионате, а также наибольшее число болельщиков. Менталитет? «Спартак» давно не выигрывал трофеев, это оказало свое влияние, но я пытаюсь это исправить. Не трудно всегда поддерживать высокую концентрацию, но это всегда отнимает много энергии», — рассказал Каррера.

Встреча между ЦСКА и «Спартаком» состоится 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. «Спартак» лидирует в чемпионате России с отрывом в семь очков от ЦСКА.

Фото: Global Look Press

Источник: TuttoJuve