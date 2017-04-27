Антуан Гризманн может продолжить карьеру в «Интере»

Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн может продолжить карьеру в Италии. Француз заинтересовал миланский «Интер».

По имеющейся информации, миланский «Интер» намерен навязать европейским грандам конкуренцию в борьбе за Антуана Гризманна.

Ранее агент французского нападающего заявил, что предметный интерес к его клиенту пока проявил лишь «Манчестер Юнайтед». Сообщается, что «Интер», купив Гризманна, попытается этой сделкой заманить к себе и главного тренера «матрасников» Диего Симеоне.

В текущем сезоне Гризманн провел в чемпионате Испании 32 матча, в которых забил 16 голов и отдал семь результативных передач. Трансферная стоимость француза оценивается приблизительно в 80 млн евро.