Неманья Видич: «На первых тренировках в «МЮ» было постоянно холодно»

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Видич

Бывший капитан «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич, рассказал, как он перешел в стан манкунианцев. Трансфер состоялся в 2006 году, когда сербский футболист перебрался в Англию из «Спартака».

«Сначала на меня вышел «Ливерпуль», позвонил Рафаэль Бенитес, и я сказал ему «Привет, как дела?» и «Спасибо!». Это все, что я тогда мог говорить на английском. После с ним разговаривала моя жена, которая знала язык.

Потом мне позвонил Алекс Фергюсон, и мой друг помогал мне переводить. Это был единственный раз, когда Фергюсон говорил очень медленно, и я даже понял кое-какие слова. Он сказал, что давно наблюдал за мной и хочет, чтобы я перешел в «МЮ». Переход состоялся очень быстро, буквально за три дня.

Я помню, как Фергюсон забрал меня из отеля, где я остановился, когда приехал в Манчестер, и отвез в «Рэдиссон», где собирались игроки. Я сидел за столом с Луи Саа, Криштиану Роналду и Микаэлем Сильвестром. Они со мной были дружелюбны, но сначала мне было трудно в новом клубе. Они играли уже шесть месяцев, а я не прошел даже предсезонную подготовку, были проблемы с физикой. Мне понадобилось аж полгода, чтобы набрать форму. Помню, что тренировки проходили ужасно, было постоянно холодно.

Я приехал в Манчестер из Москвы, но в России сезон заканчивался в ноябре, после чего мы уезжали греться на солнце в Турции. Если в Москве и было холодно, но там было много солнечных дней, а в Манчестере постоянно висели тучи. Однажды мы с Эвра сыграли за дубль против «Блэкберна» 45 минут, после чего нас заменили. Вокруг все думали: «Господи, они не могут играть даже за резерв, как они хотят играть за первую команду?» Это было очень тяжелое для меня время, но мы упорно работали, и в итоге все получилось», — рассказал Видич.

Неманья Видич перешел в «МЮ» из московского «Спартака» за 7 млн фунтов в 2006 году.

Фото: Global Look Press
Источник: ESPN FC

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