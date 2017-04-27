Анатолий Тимощук останется почетным гражданином своего родного города

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Тимощук

Экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук останется почетным гражданином Луцка. Месяцем ранее жители города требовали лишить его этого звания.

В марте в Интернете появилась петиция с требованием лишить Тимощука звания почетного гражданина Луцка. Причиной послужило решение украинца войти в тренерский штаб петербургского «Зенита».

За шесть дней из предоставленных 14 петиция набрала нужное количество подписей и этот вопрос был вынесен на обсуждение на заседании городского совета Луцка.

На сессии, которая состоялась 26 апреля, депутаты пять раз выносили на голосование вопрос о лишении Анатолия Тимощука звания почётного гражданина. Как сообщается, чтобы лишить Тимощука этого звания не хватило семи голосов.

Фото: Global Look Press
Источник: Gazeta.ua

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