Дик Адвокат возглавит сборную Голландии

Федерация футбола Голландии определилась с кандидатурой нового главного тренера национальной сборной. Дик Адвокат встанет у руля команды, а его помощником станет Руд Гуллит.

В третий раз в своей карьере команду возглавит Дик Адвокат. Официальный договор стороны пока не подписали, однако нет никаких сомнений, что в ближайшее время все будет согласовано. Сообщается, что с большой долей вероятности ассистентом 69-летнего Адвоката станет Руд Гуллит.

Бывший нападающий голландской сборной в последний раз занимался тренерской деятельностью в 2011 году, когда возглавлял грозненский «Терек».

В настоящее время Адвокат возглавляет «Фенербахче». Срок его контракта истекает в июле этого года. Адвокат также в свое время работал в России – в 2007 году он привел «Зенит» к победе в чемпионате России, а в 2008-м команда под его руководством завоевала Кубок УЕФА.