Президент «Рубина»: «Игра команды? Просто позор»

Президент «Рубина» Ильсур Метшин высказался об игре команды. «Рубин» уступил «Тереку» со счетом 0:1.

– Как вам игра, Ильсур Раисович?

– Позор! Просто позор.

– Казалось ведь, что осенью и зимой уже что-то нащупали…

– Позор.

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия также прокомментировал неудовлетворительные результаты команды.

– После зимнего перерыва команда была в пяти очках от зоны еврокубков. Завтра она будет в шаге от переходных матчей. Команда не выигрывает восемь матчей. У болельщиков вопросы по самоотдаче. Что вообще происходит?

– Это просто перечисление фактов. Если бы я знал, то нашел бы средство. Самоотдача? Нет вопросов. Все стараются.

– Но мы видели, как играют Набиуллин, Кузьмин, Камболов, Карадениз, Канунников. Они смотрелись иначе. Где эмоции?

– Мне нечего сказать на это.

Напомним, последний раз казанский клуб побеждал в рамках чемпионата России в марте 2017 года, когда в 18-м туре обыграл «Анжи» со счетом 1:0. На данный момент «Рубин» занимает в турнирной таблице чемпионата России 11-е место, имея в своем активе 29 очков.