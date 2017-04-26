Андрей Аршавин: «Месси и Фабрегас — самые техничные футболисты, с которыми я пересекался на футбольном поле»

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин назвал форварда «Барселоны» Лионеля Месси самым техничным футболистом из тех, против кого ему приходилось играть. Самым техничным партнером по команде он назвал Сеска Фабрегаса, с которым играл в «Арсенале».

«Самый техничный футболист их тех, с кем пересекался на футбольном поле? Из тех, против кого играл, это Лионель Месси. Думаю, не нужно объяснять почему.

Среди своих бывших партнеров выделю Сеска Фабрегаса. Во всех сложных ситуациях он находил правильное положение ноги, чтобы сделать передачу или укрыть мяч от соперника. Мог отдать пас на любую дистанцию — на пять метров или на 40. Мяч всегда приходил прямо в ноги, и тебе не нужно было думать, что с ним делать», — рассказал Аршавин.

Андрей Аршавин выступает за «Кайрат» с 2016 года. За это время россиянин провел за казахстанский клуб 44 матча, отметился 12 голами и 11 результативными передачами. Также Аршавин помог своему клубу выиграть Суперкубок Казахстана и завоевать серебряные медали чемпионата.

Фото: Global Look Press

Источник: УЕФА