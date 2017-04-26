«Спартак» намерен сохранить Квинси Промеса на следующий сезон

Руководство «Спартака» намерено удержать полузащитника Квинси Промеса в клубе еще на один сезон. Стороны начнут переговоры об этом после завершения текущего сезона.

Лучший бомбардир московского «Спартака» Квинси Промес вызывает повышенный интерес у многих клубов ведущих европейских чемпионатов. Однако, руководство «Спартака» и главный тренер красно-белых Массимо Каррера намерены удержать голландца в клубе еще на один сезон.

Встреча Квинси Промеса с руководством «Спартака», на которой стороны обсудят будущее полузащитника, состоится сразу после завершения нынешнего сезона.

Красно-белые намерены выслушать пожелания самого Промеса. В случае если клубу поступит выгодное трансферное предложение и Квинси захочет уйти из команды, препятствовать его уходу никто не станет. Переход Промеса в другую команду летом возможен только в том случае, если этого захочет сам футболист. Если же он примет решение продолжить карьеру в «Спартаке», то руководство клуба готово отклонить любое, даже очень выгодное с финансовой точки зрения предложение по его трансферу.

Что касается самого Квинси Промеса, то голландец также не исключает вероятности того, что следующий сезон он проведет в московском клубе. Футболиста привлекает перспектива участия вместе со «Спартаком» в Лиге чемпионов, куда красно-белые с высокой вероятностью пробьются по итогам чемпионата России.

Квинси Промес перешел в «Спартак» летом 2014 года. Голландец занял второе место в списке лучших бомбардиров прошлого сезона РФПЛ, забив 18 мячей. В нынешнем сезоне Промес принял участие в 19 из 23 матчей команды в РФПЛ, забив в них десять мячей и отдав восемь голевых передач.

Всего за «Спартак» в различных турнирах Промес провел 84 матча, забил 41 мяч и отдал 22 результативные передачи. Несколько раз полузащитник признавался лучшим футболистом месяца в РФПЛ. Дважды подряд (в сезонах-2014/15 и 2015/16) он становился лучшим игроком «Спартака» по версии болельщиков.

Минувшим летом Квинси Промес продлил контракт со «Спартаком» до 2021 года, став одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия