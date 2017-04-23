«МЮ» хочет приобрести Андреа Белотти

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в приобретении форварда «Торино» Андреа Белотти. Итальянец станет заменой Златану Ибрагимовичу.

«Красные дьяволы» намерены заполучить Андреа Белотти гряжущим летом. В «Юнайтед» рассматривают 23-летнего нападающего в качестве замены Златану Ибрагимовичу. Швед получил серьезную травму колена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы и выбыл ориентировочно на 9 месяцев.

Ранее президент «Торино» Урбано Кайро заявил, что клуб рассчитывает выручить за футболиста 100 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Белотти 27 голов в 32 матчах во всех турнирах.

Фото: Global Look Press

Источник: ESPN