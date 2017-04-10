Премьер-лига. 22-й тур. «Урал» «всухую» обыграл «Оренбург»

Завершился последний матч в программе 22-го тура РФПЛ. Несмотря на доминирование «Оренбурга», команда проиграла «Уралу».

Премьер-лига. 22-й тур.

УРАЛ — ОРЕНБУРГ— 2:0 (1:0)

Екатеринбург. 10 апреля

Стадион: «СКБ-Банк Арена».

Судья: Евгений Турбин (Москва)

«Урал»: Заболотный, Балажиц, Новиков, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов (Павленко, 76), Димитров, Маначурян (Павлюченко, 63), Лунгу, Ильин.

«Оренбург»: Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш.

Голы: 1:0 — Ильин (26), 2:0 — Лунгу (90).

Предупреждения: Новиков (21), Полуяхтов (25), Малых (40), Георгиев (67), Фидлер (82), Димитров (84), Ойеволе (87).

5 (3) удары (в створ) 15 (5)

11 фолы 17

2 угловые 4

3 офсайды 4

38 % владение мячом 62

Весь матч футболисты «Оренбурга» владели инициативой, но у них никак не получалось вскрыть оборону хозяев. На 26-й минуте игрок «Урала» Ильин головой переправил мяч в ворота и открыл счет в матче. Во втором тайме обе команды прибавили в скорости, а игровое преимущество команды Роберта Евдокимова только увеличилось. Однако оренбуржцы так и не смогли забить желанный гол, а в компенсированное время и вовсе пропустили второй мяч. Гости не могут набрать три очка в третьей игре подряд и продолжают оставаться на предпоследнем месте в турнирной таблице.

Фото: пресс-служба ФК «Урал»

Источник: Еженедельник «Футбол»