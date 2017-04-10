Премьер-лига. 22-й тур. «Урал» «всухую» обыграл «Оренбург»

Завершился последний матч в программе 22-го тура РФПЛ. Несмотря на доминирование «Оренбурга», команда проиграла «Уралу».
Премьер-лига. 22-й тур.
УРАЛ — ОРЕНБУРГ— 2:0 (1:0)
Екатеринбург. 10 апреля
Стадион: «СКБ-Банк Арена».
Судья: Евгений Турбин (Москва)
«Урал»: Заболотный, Балажиц, Новиков, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Коробов (Павленко, 76), Димитров, Маначурян (Павлюченко, 63), Лунгу, Ильин.
«Оренбург»: Кержаков, Малых (Лобжанидзе, 83), Полуяхтов, Ойеволе, Сиваков, Афонин, Попович, Георгиев, Парняков (Ефремов, 57), Григорьев (Саная, 64), Дюриш.
Голы: 1:0 — Ильин (26), 2:0 — Лунгу (90).
Предупреждения: Новиков (21), Полуяхтов (25), Малых (40), Георгиев (67), Фидлер (82), Димитров (84), Ойеволе (87).
5 (3) удары (в створ) 15 (5)
11 фолы 17
2 угловые 4
3 офсайды 4
38 % владение мячом 62
Весь матч футболисты «Оренбурга» владели инициативой, но у них никак не получалось вскрыть оборону хозяев. На 26-й минуте игрок «Урала» Ильин головой переправил мяч в ворота и открыл счет в матче. Во втором тайме обе команды прибавили в скорости, а игровое преимущество команды Роберта Евдокимова только увеличилось. Однако оренбуржцы так и не смогли забить желанный гол, а в компенсированное время и вовсе пропустили второй мяч. Гости не могут набрать три очка в третьей игре подряд и продолжают оставаться на предпоследнем месте в турнирной таблице.
Фото: пресс-служба ФК «Урал»
Источник: Еженедельник «Футбол»