Экс-игрок «Локомотива» получил два года исправительных работ

Николай Рындюк, бывший форвард московского «Локомотива» и главный тренер белорусской «Сморгони» получил наказание в виде двух лет исправительных работ. В 2016 году был зафиксирован случай взятничества со стороны Рындюка.

В 2016 году Николай Рындюк дал взятку в размере 100 евро главе судейства и инспектирования Белорусской футбольной федерации Андрею Жукову. Инцидент произошел во втором белорусском дивизионе во время матча с «Оршей». Рындюк просил главу судейства поставить на игру нужного арбитра. Сперва бывший нападающий «железнодорожников» проходил по делу в качестве свидетеля, а затем был задержан.

За «Локомотив» Николай Рындюк выступал в 1998/99 годах, вышел на поле в 12 матчах и в составе клуба стал двукратным бронзовым призером чемпионата России.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Прессболл