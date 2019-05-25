Хулен Лопетеги изъявил желание возглавить «Челси»

Экс-главный тренер «Реала» и сборной Испании Хулен Лопетеги, возможно, продолжит карьеру в Англии. Он хочет возглавить «Челси».

В последнее время испанский специалист пребывал в Англии и общался с несколькими клубами по поводу возможного назначения.

Сообщается, что 52-летний Лопетеги хотел бы возглавить «Челси» в случае увольнения Маурицио Сарри.

Напомним, перед началом ЧМ-2018 Хулен Лопетеги ушел с поста главного тренера сборной Испании из-за контракта с «Реалом».

Лопетеги возглавлял «Реал» до конца октября 2018-го. Он был уволен после 14 матчей в клубе.

Фото: Global Look Press

Источник: The Times