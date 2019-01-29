Дмитрия Тарасова обязали платить 480 тысяч рублей алиментов ежемесячно

Черемушкинский суд Москвы во вторник отказал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов. 31-летний россиянин будет ежемесячно выплачивать на содержание дочери от первого брака 480 тысяч рублей.

«Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений — с мамой, все свидания с отцом — без ночевки, совместный отпуск — по договоренности с мамой», — сказал адвокат бывшей супруги футболиста Оксаны Сергей Жорин.

На заседании была представлена справка из налоговых органов, где сказано, что Тарасов за прошлый год заработал 155 миллионов рублей. Однако адвокат отметил, что с декабря 2018 года доходы футболиста сильно уменьшились, кроме того, у него заканчивается контракт с «Локомотивом», который не будет продлеваться. Также у Тарасова недавно родился ребенок.