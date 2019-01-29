Дмитрия Тарасова обязали платить 480 тысяч рублей алиментов ежемесячно

Черемушкинский суд Москвы во вторник отказал полузащитнику «Локомотива» Дмитрию Тарасову в уменьшении размера алиментов. 31-летний россиянин будет ежемесячно выплачивать на содержание дочери от первого брака 480 тысяч рублей.
«Суд отказал в удовлетворении требований Тарасову и принял нашу сторону. Он так и будет продолжать выплачивать ежемесячно 480 тысяч рублей, место проживания ребенка также остается без изменений — с мамой, все свидания с отцом — без ночевки, совместный отпуск — по договоренности с мамой», — сказал адвокат бывшей супруги футболиста Оксаны Сергей Жорин.
На заседании была представлена справка из налоговых органов, где сказано, что Тарасов за прошлый год заработал 155 миллионов рублей. Однако адвокат отметил, что с декабря 2018 года доходы футболиста сильно уменьшились, кроме того, у него заканчивается контракт с «Локомотивом», который не будет продлеваться. Также у Тарасова недавно родился ребенок.
Суд принял сторону бывшей жены и обязал Тарасова платить 480 тысяч рублей ежемесячно с учетом индексации (в 2012 году эта сумма составляла 198 тысяч в месяц).
Стоит отметить, что в исковых требованиях Тарасов просил суд уменьшить алименты на ребенка в 4 раза, то есть ежемесячно платить 100 тысяч рублей. При этом 50 из них переводить на специальный расчетный счет, которым его дочь сможет воспользоваться только по достижении совершеннолетия.
Напомним, Тарасовы развелись в 2011 году, суд обязал футболиста выплачивать бывшей супруге алименты. За шесть лет за ним накопилась задолженность свыше 15 миллионов рублей. Оксана была первой женой Дмитрия и родила ему в 2009 году дочь Ангелину. Семейный союз распался двумя годами позднее, когда у Тарасова начался роман с певицей и телеведущей Ольгой Бузовой, ставшей его второй женой.
Фото: Global Look Press
Источник: РИА НОВОСТИ
Источник: РИА НОВОСТИ