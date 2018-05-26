Массимо Каррера: «Челси» более привлекательный вариант, чем «Зенит». Выбор Маурицио предсказуем»

Главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера считает, что выбор Маурицио Сарри предсказуем. Специалист выберет «Челси», нежели «Зенит».

«Сарри отказался возглавить «Зенит»? Ну и прекрасно! Если говорить серьезно, он крайне уважаемый тренер и был бы серьезным соперником для меня, но «Челси» действительно более привлекательный вариант. Поэтому думаю, что выбор Маурицио будет предсказуемым», — Сказал Каррера.

Напомним, в этом сезоне «Спартак» занял третье место, набрав 56 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: CalcioNapoli24