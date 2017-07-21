Андрей Аршавин: «Боюсь того, что будет после, вот и продлеваю подсознательно карьеру игрока»

Легендарный футболист «Зенита» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», выразил мнение о переменах в санкт-петербургском клубе. Кроме того, нападающий рассказал о возможности вернуться в родную команду и поделился мыслями о своем будущем.

«На взгляд со стороны, перемены в «Зените» абсолютно футбольные. И логичные: хороших футболистов набрали. «Зенит» — фаворит сезона.

Максим Львович Митрофанов был не настолько далек от философии Сергея Александровича Фурсенко, чтобы говорить о глобальной смене курса. У них схожие взгляды на клуб и футбол.

Манчини мне всегда нравился как игрок. Как тренер он привел «Манчестер Сити» к долгожданному чемпионству, английские болельщики были благодарны ему за это.

Я спокойно воспринимаю трансферные полунамеки, связанные с моей фамилией и «Зенитом». Движений-то не было. С чего питать надежду? Это слухи, не более.

Я читал, что Манчини не считает меня для «Зенита» таким же футболистом, как Тотти для «Ромы». Понял так, что Тотти провел в «Роме» всю карьеру, больше четверти века, а обо мне в «Зените» такого не скажешь. Хотя Манчини вряд ли много знает о моих отношениях с «Зенитом». А как игрок Тотти намного легендарнее, не поспоришь.

Уверенности что Алексей Миллер после завершения моей игровой карьеры пригласит в «Зенит» нет. Потому что не думаю об этом. На данный момент не вижу себя менеджером в «Зените». У меня контракт с «Кайратом». Он заканчивается в этом году, но жизнь покажет. Далеко не заглядываю.

Ощущения, что, оставаясь игроком в 36, краду годы у своей новой жизни нет. Наоборот, выцарапываю у старой! Меня страшит будущее, потому что я его не знаю. Боюсь того, что будет после, вот и продлеваю подсознательно карьеру игрока.

Говорят, быстрее начнешь, быстро закончишь? Так или иначе это случится. Но любой футболист, думаю, оттягивает этот момент. Реально любой. А мне еще и везло: никогда не было травм, ничего не болит, выхожу на тренировки, не обматываясь бинтами. В глубине души думаю о будущем, конечно, И уже давно, такие мысли не отгонишь. Но опасений пока больше, чем понимания, как быть.

Наверное, я как больной, которого пугает не столько болезнь, сколько диагноз. Лучше не знать и умереть, чем мучиться, лечиться и прийти к тому же финалу», — сказал Аршавин.

Фото: Global Look Press

Источник: Матч ТВ