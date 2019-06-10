Криштиану Роналду после финала Лиги наций попросил Маттейса де Лигта перейти в «Ювентус»

Португальский футболист хочет, чтобы де Лигт перешел в «Ювентус». По словам Маттейса, Роналду подошел к нему с таким предложением после финала Лиги наций.

Защитник «Аякса» признался, что подобная просьба его сначала шокировала. «Роналду попросил меня перейти в «Ювентус». Я был немного шокирован, поэтому рассмеялся. Сначала я его не понял» — сказал де Лигт.

«Сейчас я уеду в отпуск и тщательно обдумаю, что лучше для меня, после чего приму решение. Для такого молодого игрока, как я, важно перейти в клуб, где я смогу играть постоянно», — добавил он.

В прошедшем сезоне Маттейс де Лигт провел 33 матча в чемпионате Голландии. На его счету 3 гола и 3 результативные передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: NOS.nl