Пауло Дибала: «Я всегда хотел играть в «Ювентусе»

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала отметил, что он всегда хотел выступать в составе туринской команды. Также футболист рассказал о том, что переезд во Францию не входит в его планы.

«Трудно сказать, что ждет меня в будущем. Футболист знает только то, где он играет в данный момент. Где он окажется завтра — тайна. Тем не менее я чувствую себя хорошо в «Ювентусе». Здесь я всегда хотел играть. Сейчас я в полном порядке, я счастлив. Переход во французский клуб? Никогда нельзя говорить „никогда“, но сейчас переезд во Францию не входит в мои планы», — сказал аргентинец.

Ранее сообщалось, что в услугах Дибалы заинтересованы «ПСЖ», «Реал», мюнхенская «Бавария» и «Манчестер Сити». Туринский клуб хочет получить от продажи 25-летнего аргентинца не менее 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Пауло Дибала принял участие в 17 матчах чемпионата Италии. Он забил 2 мяча и отдал 2 голевые передачи.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia