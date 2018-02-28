Глава профсоюза футболистов России:  «Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже  «-15» и выше «+35»

В России могут установить четкие параметры по поводу проведения матча в экстремальные погодные условия. Об этом рассказал глава профсоюза футболистов Александр Зотов.

«Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже «-15» и выше «+35». Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже «-15» игра проводится на усмотрение делегата матча. И то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем. Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах», — заявил Зотов.

Напомним, сегодняшние встречи Кубка России в Самаре ( «Крылья Советов» — «Спартак») и Санкт-Петербурге ( «Тосно» — «Луч-Энергия») пройдут при температуре не ниже «-15». В Самаре игру могут отменить.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс Сергей Дроняев