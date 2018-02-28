Глава профсоюза футболистов России:  «Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже  «-15» и выше «+35»

Автор: Дмитрий Темников 0

В России могут установить четкие параметры по поводу проведения матча в экстремальные погодные условия. Об этом рассказал глава профсоюза футболистов Александр Зотов. 

«Мы выдвинули предложение о том, чтобы запретить играть при температуре ниже  «-15» и выше «+35». Нигде в мире не существует норм, при какой погоде можно играть в футбол. Существует только рекомендация УЕФА, что при температуре ниже  «-15» игра проводится на усмотрение делегата матча. И то решение принимается за час до встречи, что сразу создает множество проблем. Надеюсь, что со следующего сезона будут приняты положения о температурах», — заявил Зотов.

Напомним, сегодняшние встречи Кубка России в Самаре ( «Крылья Советов» —  «Спартак») и Санкт-Петербурге ( «Тосно» —  «Луч-Энергия») пройдут при температуре не ниже  «-15». В Самаре игру могут отменить.
Фото: Сергей Дроняев
Источник: Спорт-Экспресс
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