У «Балтики» будет новая эмблема

Автор: Тимофей Поршнев 0

Baltika

У ФК «Балтики» появится новая эмблема. Ее окончательный выберут болельщики.

ФК «Балтика» продолжает стремиться соответствовать современным требованиям профессионального футбола.

У нас появилась возможность проводить домашние матчи на прекрасной арене, впервые введен третий дополнительный цвет формы, открыт собственный магазин атрибутики и экипировки… Болельщиков на стадионе развлекает грозный зубр Балт – лучший, пожалуй, маскот в ФНЛ!

Перед командой учредители ставят высокие цели. Покорять новые рубежи «Балтика» будет с новой эмблемой! По заказу руководителей клуба ее изготовили опытные специалисты геральдики и профессиональные дизайнеры.

Однако последнее слово – по традиции – скажут болельщики. На голосование любителям футбола, которое проводится на сайте ФК «Балтика», предлагаются четыре новых варианта и пятый, прежний. Голосование продлится до 31 мая.

Фото: ФК «Балтика»
Источник: официальный сайт «Балтики»

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