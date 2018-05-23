У «Балтики» будет новая эмблема

У ФК «Балтики» появится новая эмблема. Ее окончательный выберут болельщики.

ФК «Балтика» продолжает стремиться соответствовать современным требованиям профессионального футбола.

У нас появилась возможность проводить домашние матчи на прекрасной арене, впервые введен третий дополнительный цвет формы, открыт собственный магазин атрибутики и экипировки… Болельщиков на стадионе развлекает грозный зубр Балт – лучший, пожалуй, маскот в ФНЛ!

Перед командой учредители ставят высокие цели. Покорять новые рубежи «Балтика» будет с новой эмблемой! По заказу руководителей клуба ее изготовили опытные специалисты геральдики и профессиональные дизайнеры.

Однако последнее слово – по традиции – скажут болельщики. На голосование любителям футбола, которое проводится на сайте ФК «Балтика», предлагаются четыре новых варианта и пятый, прежний. Голосование продлится до 31 мая.

Фото: ФК «Балтика»

Источник: официальный сайт «Балтики»