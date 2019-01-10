УЕФА может ужесточить правила ФФП

Автор: Поршнев Тимофей 0

УЕФА может ужесточить правила финансового фэйр-плей. Союз разрабатывает новое правило, касающееся сроков амортизации трансферов.

Предполагается, что по новым правилам клубы будут обязаны выплачивать всю сумму трансфера в течение максимум трех лет.

Например, «ПСЖ» заплатил «Барселоне» 222 миллиона евро за Неймара, но в финансовых документах, которые учитывает УЕФА, сумма трансфера разделена на пять лет (срок контракта Неймара с парижанами). Ежегодно учитываются 44,4 млн евро за этот переход.

По новым правилам клубам можно будет разделить платежи за трансферы максимум на три года. В случае с Неймаром выплаты составили бы 74 млн евро за сезон.

Фото: Global Look Press
Источник: SportBild

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