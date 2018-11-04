«Интер» избежал наказания от УЕФА за подписание Шакири

«Интер» умудрился не получить наказание от УЕФА за махинации с трансфером нападающего Джердана Шакири. Миланский клуб нарушил правило финансового фэйр-плей.

Зимой в 2015 году Шакири перешел из «Баварии» в «Интер». Однако у миланского клуба возникли проблемы с покупкой. «Интер» испытывал трудности с финансовым фэйр-плей. Тогда сделка была оформлена следующим образом: бесплатная аренда футболиста с возможностью его выкупа.

«Интер» обязан был выкупить швейцарского игрока за 15 миллионов евро, если он примет или не примет участия хоть в одном товарищеском или официальном матче. Но «Баварии» не выплачивались бы деньги за футболиста, если бы «Интер» опустился в зону вылета из серии А. Такого не произошло.

Уже в августе 2015 года «Интер» продал футболиста за 14,5 миллионов евро в «Сток Сити»

Фото: Global look Press

Источник: Football Italia