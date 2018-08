Сын Криштиану Роналду поступил в академию «Ювентуса»

Криштиану Роналду готовит себе смену заранее. Его сын поступил в академию «Ювентуса».

Сын нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду начал заниматься в академии туринского клуба. В понедельник, 27 августа, Криштиану-младшего заметили на тренировочной базе в Виново. Он занимался с командой «бьянконери» 2010 года рождения. Малыша поддержала его мачеха, жена Роналду-старшего Джорджина Родригес.

Вместе с микропортугальцем в составе «Ювентуса» U-9 тренируется сын Андреа Бардзальи Маттиа. Ребенок Клаудио Маркизио Давиде также занимается вместе с детьми Роналду и Бардзальи, но ожидается, что он вместе с родителями переедет в другую страну.

Cristiano Ronaldo's son Cristiano Ronaldo Junior played for Juve's U-9 training camp Mattia Barzagli (son of Andrea Barzagli), who's in Juve youth ranks recently. #JuveIndia#FinoAllaFine #ForzaJuve #AvantiJuve pic.twitter.com/V7nX02JWeM

— Juventus India 🇮🇳 (@JuventusIndia) August 27, 2018