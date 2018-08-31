«Уфа» объявила о переходе люксембургского хавбека «Прогресса» Оливье Тилля

Полузащитник «Прогресса» Оливье Тилль стал игроком «Уфы». Контракт с 21-летним игроком сборной Люксембурга заключен на 4 года.

«Прогресс» был соперником «Уфы» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы (1:2, 2:2), а Тилль отметился голом в одном из матчей.

Всего на счету полузащитника 82 матча за «Прогресс» в официальных турнирах, где он забил 18 голов и отдал 17 голевых передач.

Ранее «Уфа» подписала игрока своего другого соперника по Лиге Европы – «Домжале». В стан уфимцев перешел хавбек Ловро Бизяк.

Фото: Global Look Press

Источник: официальный сайт «Уфы»