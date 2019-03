Полузащитник «Аякса» Душан Тадич признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов. На этой неделе он внес существенный вклад в выход клуба в 1/4 финала.

В ответном матче 1/8 финала против «Реала» (4:1) 30-летний хавбек отметился голом и двумя результативными передачами.

🗣️ "It's probably the best game of football I've ever played."#UCL Player of the Week = Dušan Tadić after THAT Bernabéu masterclass 👏👏👏 #UCL @AFCAjax pic.twitter.com/Bn1nq9DAwb

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 8, 2019