Неймар: «Считаю себя смелым человеком»

Нападающий «ПСЖ» Неймар назвал свои сильные качества. Он рассказал, какое слово его больше всего характеризует.

«Считаю себя смелым человеком и мне нравится получать новые вызовы. Слово «храбрость» характеризует мою личную и профессиональную деятельность. Оно говорит о желании и смелости, в том числе, о готовности преодолевать препятствия, которые появляются на моем жизненном пути.

Я стараюсь их преодолеть и понимаю, что мне придется столкнуться и со многими другими трудностями. Это слово «храбрость» всегда сопровождает меня по жизни», — заявил бразильский форвард.

Напомним, Неймар в нынешнем сезоне чемпионата Франции провел 17 матчей, забил 15 мячей и сделал восемь голевых передач.

Фото: Global Look Press

Источник: El Mundo Deportivo