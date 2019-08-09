Агент Джорджевича: «Лука, вероятнее всего, перейдет в «Локомотив»

Черногорский нападающий покинет «Зенит» этим летом. 25-летний форвард близок к переходу в «Локомотив».
Игорь Глушевич, агент Луки Джорджевича, рассказал о вероятном месте продолжения карьеры своего клиента.
«Лука, вероятнее всего, перейдет в «Локомотив». В пятницу будет виднее, но я думаю, что все сложится. Однако многое зависит и от «Зенита», — сказал он.
Отметим, что сумма трансфера составит порядка 2,5 млн. евро. Ранее сообщалось, что футболистом также интересовался ЦСКА.
В прошедшем сезоне Лука выступал на правах аренды за тульский «Арсенал». В 23-х матчах прошедшего сезона на его счету 7 голов и 5 результативных передач.
Фото: Global Look Press
Источник: Sport24