«Милан» готов сделать Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А

«Милан» не оставляет надежд заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга. Итальянцы готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Россонери готовы предложить 28-летнему футболисту зарплату в € 8 млн за сезон.

«Боруссия» по-прежнему не намерена продавать Обамеянга менее чем за € 80 млн.

Действующий контракт Обамеянга с дортмундцами будет оставаться в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне габонец стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол в 32 матчах Бундеслиги.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia