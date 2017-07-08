«Милан» готов сделать Обамеянга самым высокооплачиваемым игроком Серии А

Автор: Лидия Дидык 0

Обамеянг

«Милан» не оставляет надежд заполучить нападающего дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерика Обамеянга.  Итальянцы готовы сделать его самым высокооплачиваемым игроком Серии А.

Россонери готовы предложить 28-летнему футболисту зарплату в € 8 млн за сезон.

«Боруссия» по-прежнему не намерена продавать Обамеянга менее чем за € 80 млн.

Действующий контракт Обамеянга с дортмундцами будет оставаться в силе до лета 2020 года. В минувшем сезоне габонец стал лучшим бомбардиром чемпионата Германии, забив 31 гол в 32 матчах Бундеслиги.

Фото: Global Look Press
Источник: Football Italia

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