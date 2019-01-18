Футбольный матч в СИЗО с участием Павла Мамаева отменен

Автор: Поршнев Тимофей 0

Павел Мамаев

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Павел Пятницкий сообщил об отмене матча в СИЗО-2 «Бутырка» футбольного матча. В нем должен был принять участие полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. 

«Как мне только что стало известно, руководством ФСИН России принято решение отменить проведение ранее планировавшегося мероприятия по мини-футболу в СИЗО-2 с участием Мамаева.

Надеюсь, это действительно так. Убежден, что данное решение – единственно верное и соответствующее закону», – сообщил Пятницкий.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер Павла Пятницкого

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