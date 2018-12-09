Премьер-лига. 17-й тур. «Динамо» разгромило «Урал»

В рамках 17-го тура чемпионата России московское «Динамо» приняло «Урал». Хозяева одержали разгромную победу.

Премьер-лига. 17-й тур

ДИНАМО — УРАЛ — 4:0 (2:0)

Химки. 9 декабря.

Стадион: «Арена Химки». 5732 зрителя.

Судья: Владимир Москалев (Воронеж).

«Динамо»: Шунин, Козлов, Шуньич, Хольмен, Соснин, Теттех, Евгеньев, Рауш (Морозов, 76), Черных (Грулев, 70), Жоаозиньо, Луценко (Марков, 67).

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов, Фидлер, Бумаль (Егорычев, 68), Димитров, Бикфалви, Эль-Кабир (Араторе, 77), Ильин (Панюков, 65).

Голы: 1:0 — Жоаозиньо (12), 2:0 — Луценко (44), 3:0 — Теттех (61), 4:0 — Козлов (72).

Предупреждения: Брызгалов (39), Ильин (41), Жоаозиньо (84).

9 (7) удары (в створ) 6 (2)

6 фолы 9

4 угловые 4

3 офсайды 0

60 % владения мячом 40

Все началось с 12-й минуты, когда Жоаозиньо сместился в центр и левой ногой пробил по воротам в сторону левой штанги. Счет был открыт. В конце первого тайма Шуньич отдал мяч на правый фланг, откуда Козлов в касание навесил Луценко. Напающему только и оставалось, что отправить мяч в правый нижний угол. Через 20 минут после начала второй половины матча Луценко смог ворваться в штрафную и отдать пас Теттеху, который довел счет до разгромного. «Динамо» не успокоилось, и на 72-й минуте Грулев отдал пас Жоаозиньо, который покатил мяч направо, Козлову. Защитник пробил в противоход вратарю. Эта первая победа «Динамо» за долгое время. До этого «бело-голубые» не выигрывали 6 матчей подряд.

Фото: твиттер «Динамо»

Источник: Еженедельник «Футбол»