Пеп Гвардиола: «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: это 50-60 голов и ассисты в важные моменты»

Автор: Поршнев Тимофей 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола отметил, что «Реал» не перестал быть топ-клубом без форварда Криштиану Роналду. Летом португалец ушел в «Ювентус».

«Реал» начал хорошо, сейчас у них спад, но все еще впереди. Тот факт, что Месси и Роналду в течение 10 лет вместе играли в Ла Лиге способствовал росту испанского футбола.

Класико – особенное дерби, не вижу в нем фаворита. «Реал» – топ-клуб и без Роналду. Но Криштиану незаменим: это 50-60 голов и ассисты в важные моменты, – сказал Гвардиола.

Сайт ftbl.ru проведет видеотрансляцию матча 10-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Реал».

Фото: Global Look Press
Источник: Mundo Deportivo

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