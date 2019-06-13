«Манчестер Юнайтед» попытается перехватить Антуана Гризманна у «Барселоны»

28-летний форвард «Атлетико» Антуан Гризманн перейдет в «Барселону». Но за игрока все же поборется еще один клуб.

«Манчестер Юнайтед» попробует перехватить игрока, предложив 107 миллионов евро, что станет рекордным предложением для «красных дьяволов». Также во французе заинтересован «ПСЖ».

В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.

В сезоне-2018/19 Антуан Гризманн провел за «Атлетико» 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: The Sun