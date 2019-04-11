У Лионеля Месси нет серьезных повреждений после удара по лицу в матче с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Тимофей Поршнев 0

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси прошел сегодня медосмотр в связи с повреждением. Он получил его в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (1:0).

Защитник Крис Смоллинг рукой разбил нос Месси на 30-й минуте игры. Аргентинец вернулся на поле после того, как ему оказали помощь.

У Месси сильно распух нос и возникли проблемы с дыханием – он вынужден был дышать через рот. В перерыве врачи «Барселоны» провели осмотр и исключили перелом носа.

Сегодняшнее обследование не выявило у Месси серьезных повреждений, аргентинец готов сыграть в следующем матче команды против «Уэски». Но, скорее всего, главный тренер Эрнесто Вальверде предоставит форварду отдых в этой игре.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Sport

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