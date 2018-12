Криштиану Роналду повторил рекорд Джона Чарльза в «Ювентусе»

Форвард туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду повторил рекорд клуба по числу забитых мячей за 14 стартовых туров серии А. Ранее такое удавалось только в прошлом столетии.

В матче против «Фиорентины» 33-летний португалец забил 10-й гол в дебютном сезоне. Ранее аналогичный рекорд принадлежал Джону Чарльзу в сезоне-1957/58.

Напомним, на данный момент у «старой синьоры» 40 очков и первое место в чемпионате Италии.

🔥 @Cristiano becomes the first debut-season Bianconero to net 1️⃣0️⃣ @SerieA goals after 14 games since the great John Charles in 1957/58 ⚽️#ForzaJuve #CR7JUVE pic.twitter.com/jy5Pv2BW4c

— JuventusFC (@juventusfcen) December 1, 2018