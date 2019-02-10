Раджа Найнгголан: «Интер» помог мне обрести себя»

Полузащитник миланского «Интера» Раджа Найнгголан признался, что оставил свой прежний образ жизни благодаря поддержке команды. Ранее бельгийский футболист часто посещал ночные клубы, был участником ДТП, а также распивал спиртные напитки.

«Я стараюсь изо всех сил. Сезон начался не очень удачно, так как я не мог обрести свою форму. У меня были некоторые проблемы, которые не имели ничего общего с футболом, но мы вместе с клубом смогли преодолеть это. Мы заключили договор и работаем вместе. Детали я бы предпочел оставить в раздевалке. Я знаю, что допустил ряд ошибок и не выступал на должном уровне.

Сейчас мы разработали другой план, «Интер» мне близок, и теперь я хочу отплатить клубу, внеся свой вклад в командный успех. Надеюсь в ближайшее время вернуться в прежнюю форму.

В 30 лет мне пришлось кое-что поменять в своем образе жизни и разобраться с тем, что происходит в моей личной жизни. Обретя спокойствие за пределами поля, я теперь могу работать с ясной головой. В последнее время я начал задавать себе все больше вопросов. Но «Интер», персонал клуба помогли мне обрести себя.

«Рома»? В «Роме» больше страсти, но «Интер» — титулованный клуб, и, естественно, фанаты ожидают нашего возвращения на пьедестал как можно скорее», — сказал бельгийский полузащитник.

Фото: Global Look Press

Источник: Football Italia