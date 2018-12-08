Премьер-лига. 17 тур. «Крылья Советов» обыграли «Ростов» в Самаре

В 17-м туре чемпионата России самарский клуб «Крылья Советов» принимал «Ростов». Матч закончился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Премьер-лига. 17-й тур

КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ — РОСТОВ — 1:0

Самара. 8 декабря.

Стадион: «Самара Арена».

Судья: Сергей Карасев (Москва, Россия).

«Ростов»: Песьяков, Логашов, Ингасон, Сигурдссон, Хаджикадунич (Кьяртанссон, 65), Скопинцев, Александр Гацкан, Юсупов (Паршивлюк, 70), Сигурдарсон, Зуев, Шомуродов.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Денисов (Зотов, 68), Рохель, Самарджич, Чичерин, Башкиров (Бурлак, 46), Мийялович , Антон (Шейдаев, 80), Ткачук, Корниленко, Яковлев.

Гол: 1:0 — Антон (11 — с пенальти).

Предупреждения: Башкиров (2), Хаджикадунич (10), Корниленко (26), Гацкан (74), Шейдаев (82), Самарджич (86), Ингасон (90).

Удаления: Корниленко (44), Сигурдссон (82), Гацкан (85).

7 (3) удары (в створ) 13 (6)

10 фолы 15

2 угловые 7

0 офсайды 4

48 % владения мячом 52

Первый тайм получился ярким.»Ростов» несколько раз подходил к воротам соперника и создавал моменты, но завершить их голом так у команды не получилось. У «Крыльев Советов» первая половина игры сложилась удачно. На 11-й минуте Антон пробил пенальти и вывел свою команду вперед. С самого начала второго тайма «Ростов» включился в борьбу. Команда под руководством Карпина не собиралась уходить с половины поля соперника без забитого мяча. Но удача оказалась не на стороне «Ростова».

Встреча не обошлась без стычек, удалений и предупреждений. В концовке матча красную карточку получил и главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.



Фото: Официальный Twitter «Крыльев Советов»

Источник: Еженедельник «Футбол»