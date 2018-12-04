Де Йонг и де Лигт хотят перейти из «Аякса» в одну команду

Два молодых игрока «Аякса» Маттейс де Лигт и Френки де Йонг намерены продолжить карьеру в одной команде. Футболисты вместе готовы перейти в новый клуб.

Следующим летом за де Лигта и де Йонга развернется настоящая борьба между топ-клубами. Ими интересуются «Барселона», «Ювентус», «Манчестер Сити» и многие другие известные команды. Но футболисты не хотят продолжать карьеру отдельно друг от друга. Они друзья и играют бок о бок.

Напомним, что «Аякс» собирается получить с продажи двух молодых игроков около 140 млн евро.

Фото: Global Look Press

Источник: RMC Sport