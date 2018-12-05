Стало известно имя нового главного тренера «Атлетика»

Автор: Дарья Григорьева 0

«Атлетик» из Бильбао объявил имя нового главного тренера команды. Им оказался бывший игрок клуба Аритц Солабарриета.

Условия соглашения между клубом и новым главным тренером не разглашаются. Солабарриета сменил на посту Гаиско Гаритано. Последний специалист был временным наставником команды после отставки Эдуардо Бериццо.

Солабарриета в качестве игрока выступал за «Атлетик» с 2004 по 2006 год. В 2016 году футболист завершил карьеру.

Напомним, что клуб в чемпионате Испании располагается на 18 месте с 11 очками.

Фото: Global look Press
Источник: Официальный сайт ФК «Атлетик»

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