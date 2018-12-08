Экс-врач «Спартака»: «Шесть разрывов крестообразных связок — вина тренерского штаба Карреры»

Автор: Дарья Григорьева 0

РПЛ. 15 тур. «Спартак» — «Крылья Советов» — 3:1. Москва. «Открытие Арена». 25 ноября 2018 г.

Бывший врач «Спартака» Лю Хуншэнь прокомментировал травму защитника команды Андрея Ещенко. Игрок получил разрыв крестообразных связок во время матча Лиги Европы против «Рапида» (1:2).

«Это самая тяжелая травма. Она связана, во-первых, с нагрузками, неправильной физической готовностью футболиста. Во-вторых, нужно вовремя ставить физическую готовность. Сезон начинается, и нагрузка увеличивается, в середине сезона нужно дать меньшую нагрузку, а к концу сезона форму нужно просто держать.

Если за полтора года в команде шесть диагнозов с разрывами крестообразных связок, то это вина тренерского штаба Карреры.  Кононов только пришел, и он тут ни при чем» — заявил Хуншэнь.

Он также добавил, что сам футболист должен говорить о возникшем дискомфорте, не надо терпеть, лучше подойти к врачу и сказать о болях.

Напомним, что до Андрея Ещенко подобную травму в «Спартаке» с 2017 года получали Роман Зобнин, Георгий Тигиев, Георгий Джикия, Самюэль Жиго, Артем Тимофеев.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: телеканал «360»

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