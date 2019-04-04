«Манчестер Юнайтед» может расстаться сразу с 6 игроками летом

Шесть футболистов «Манчестер Юнайтед» могут покинуть клуб по завершении сезона. Об этом сообщает Sky Sports.
По информации источника, в этом списке числятся Андер Эррера, Хуан Мата, Алексис Санчес, Антонио Валенсия, Маркос Рохо и Маттео Дармиан. В услугах Андера Эрреры заинтересован «ПСЖ». Испанский полузащитник Хуан Мата ведет переговоры с «Барселоной».
Алексис Санчес не имеет постоянной игровой практики в текущем сезоне из-за травм. Окончательное решение о будущем чилийца будет принимать главный тренер Оле-Гуннар Сульшер.
Предполагается, что «Юнайтед», скорее всего, покинут защитники Антонио Валенсия, Маркос Рохо и Маттео Дармиан.
В то же время руководство «МЮ» продолжает переговоры с вратарем Давидом Де Хеа и рассчитывает продлить с ним контракт в ближайшее время.
После 32 туров «Манчестер Юнайтед» с 61 очком занимает шестое местов в таблице АПЛ.
Фото: Global Look Press
Источник: Sky Sports