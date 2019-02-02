Гонсало Игуаин забил первый гол за «Челси»

«Челси» принял «Хаддерсфилд» в 25-м туре чемпионата Англии. Первый гол в матче забил Гонсало Игуаин.
Счет в матче открыл нападающий Гонсало Игуаин. Это его первый гол за «Челси».
Аргентинец также забил 37-й гол в 37 матчах в чемпионатах (Италии и Англии) под руководством Маурицио Сарри.
Chelsea account open! ✅@G_Higuain 🔥#CHEHUD pic.twitter.com/P3tTbMkMD7
— Chelsea FC (@ChelseaFC) February 2, 2019
«Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона с опцией выкупа в летнее трансферное окно.
Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Челси»