Гонсало Игуаин забил первый гол за «Челси»

Автор: Поршнев Тимофей 0

«Челси» принял «Хаддерсфилд» в 25-м туре чемпионата Англии. Первый гол в матче забил Гонсало Игуаин.

Счет в матче открыл нападающий Гонсало Игуаин. Это его первый гол за «Челси».

Аргентинец также забил 37-й гол в 37 матчах в чемпионатах (Италии и Англии) под руководством Маурицио Сарри.

«Челси» арендовал Игуаина у «Ювентуса» до конца сезона с опцией выкупа в летнее трансферное окно.

Фото: Global Look Press
Источник: твиттер «Челси»

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