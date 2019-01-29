Маруан Феллайни может продолжить карьеру в Китае

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни может покинуть команду. Скорее всего, бельгийский футболист продолжит карьеру в чемпионате Китая.

Манкунианцы ведут переговоры с неназванным китайским клубом о переходе Маруана. Отмечается, что речь идет о полноценном трансфере.

Феллайни потерял место в составе при тренере Оле-Гуннаре Сульшере, сыграв всего 31 минуту с 17 декабря.

Напомним, 31-летний игрок перешел в «МЮ» из «Эвертона» в 2013 году. Сумма трансфера составила 27,5 млн фунтов (около 31 млн евро).

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports