«Атлетико» и «Барселона» предложили «Челси» 35 миллионов фунтов за Виллиана

«Челси» получил два предложения о покупке полузащитника Виллиана. Бразильца намерены приобрести «Барселона» и «Атлетико».

Сообщается, что два испанских клуба предлагали за Виллиана 35 миллионов фунтов (чуть больше 39 миллионов евро). Однако лондонцы не приняли эти предложения.

Соглашение 30-летнего футболиста с «Челси» рассчитано до лета 2020 года. Лондонский клуб надеется удержать игрока, несмотря на риск упустить его свободным агентом следующим летом.

В минувшем сезоне Виллиан провел за «Челси» 54 матча во всех турнирах. Он забил 8 мячей и отдал 13 результативных передач.

Фото: Global Look Press

Источник: Sky Sports