«Ювентус» хочет купить Хамеса Родригеса

Автор: Роман Шлуинский 0

Полузащитник «Реала» Хамес Родригес, выступающий на правах аренды за «Баварию», может продолжить карьеру в «Ювентусе». Туринский клуб готов заплатить за игрока 70 миллионов евро.

Туринцы хотят выкупить 27-летнего хавбека сборной Колумбии у мадридского клуба летом следующего года за 70 миллионов евро. Вероятность сделки очень высока, так как спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи находится в хороших отношениях с агентом футболиста Жорже Мендешем.

Напомним, колумбиец перешел в «Баварию» прошлым летом на правах аренды на два года за 13 миллионов евро. В соглашении между клубами прописана опция выкупа игрока за 42 миллиона евро.

В нынешнем сезоне Хамес Родригес провел за мюнхенцев 8 матчей во всех турнирах, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

Фото: Global Look Press
Источник: AS

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